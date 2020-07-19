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Muğla, şehidini son yolculuğuna uğurladı

İhlas Haber Ajansı

Kıbrıs Girne merkez kışlada vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan 23 yaşındaki Muğlalı er Mutlu Kartiz, düzenlenen askeri törenin ardından gözyaşları arasında Ortaköy mezarlığında toprağa verildi.

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Terhisine 50 gün kala çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve hayatını kaybeden 23 yaşındaki Mutlu Kartiz için Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Muğla Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, Muğla Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, şehit askerin annesi Türkan Hilal, babası Hasan Kartiz, eşi Berivan Kartiz ile vatandaşlar katıldı.

23 yaşındaki Muğlalı er Mutlu Kartiz düzenlenen askeri törenin ardından gözyaşları arasında Ortaköy mezarlığında toprağa verildi.

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