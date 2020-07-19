Bursa'da definecilerin dinamit olayında şok gelişme! Mahalle havaya uçuyordu
BURSA'da dinamit patlatıp uçurumdan yuvarlanan defineciler olayı ile ilgili, bölgede daha patlamamış 12 dinamit gizlendiği öğrenilince ekipler hemen harekete geçti. Bomba imha ekiplerince temizlenen bölge, mahalleliyi rahatlattı.Abone ol
Olay, geçtiğimiz günlerde İznik ilçesine bağlı Tacir Mahallesinde bir kanyonda meydana gelmişti.
Define arayan 2 kişi, dinamitlerin patlaması sonucu şelaleden aşağı düşerek yaralandı. 7 saatlik kurtarma operasyonunun ardından Hastaneye kaldırılan Osman Ak ve İlhan Kaya 3 günlük tedavinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Mahalleli derin bir 'oh' çekti
Şahıslar define aradıklarını kabul ederken, dinamitlerin ise kendilerine ait olmadığını iddia etti. Daha 12 dinamidin bulunduğunu öğrenip alana gelen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, kanyondaki dinamitleri etkisiz hale getirdi. Bölgenin emniyetli hale gelmesinin ardından mahalleliler rahat bir nefes aldı.
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