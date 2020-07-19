Antalya'da kazada yaralandı korkuyla o soruyu sordu

ANTALYA'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada Ahmet Akdağ (11), sağlık görevlisine 'Abla ayağımı kesecekler mi?' diye sordu. Sağlık görevlisi kadın da 'Onun için ayak kesilmez' yanıtını verdi. Öte yandan olayın görgü tanığı otomobil sürücüsü kadını hatalı buldu.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Özgür Akdağ'ın kullandığı 07 AJU 126 plakalı motosiklet ile Elif Y. yönetimindeki 07 AAV 680 plakalı otomobil kavşak sistemi içerisinde çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Özgür Akdağ, arkasındaki eşi Asiye ve oğlu Ahmet yola savruldu. Kazayı görenler hemen 112'yi aradı.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, önce durumu ağır olan Asiye Akdağ'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ardından gelen iki ambulanstaki sağlık ekipleri de yaralı Özgür Akdağ ile oğlu Ahmet'e müdahale etti.

"Abla ayağımı kesecekler mi?"

Sağ ayağından yaralanan Ahmet Akdağ, sağlık görevlisine, “Abla ayağımı kesecekler mi" diye sonru. Sağlık görevlisi ise “Ayağında bir şey yok. Ne olacak biliyor musun? Krem sürüp uyuşturacaklar, bitecek. Onun için ayak kesilmez" karşılığını verdi. Ambulansa alınan baba ve oğlu hastaneye götürüldü.

Görgü tanığı otomobil sürücüsünü hatalı buldu

Görgü tanığı Ali Uçar, motosikletin kendi güzergahından gittiğini belirterek, “Otomobil sürücüsü frene bile basmadı. Ayrıca 'dur' levhası vardı, durmadı. Bu kavşakta haftada 3-4 kez kaza oluyor" dedi.

Ayhan Aygün ise kavşakta çok kaza olduğunu ifade ederek, “Buraya ışık konulması gerekiyor. Sürekli kaza oluyor" diye konuştu. Otomobil sürücüsü Elif Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.