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Elazığ'da emanete hıyanet! Motosikleti ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da motosikletini ödünç aldığı arkadaşıyla telefonda bilinmeyen nedenle tartışan C.T. isimli 'adam', motosikleti yaktı. Motosiklet küle dönerken şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, C.T. (34) arkadaşının motosikletini ödünç aldı. Daha sonra arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir nedenle telefonda tartışan şahıs kendi malıymış gibi motosikleti ateşe verdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürürken, Polis C.T.'yi gözaltına aldı.

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