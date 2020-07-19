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Düzce'de hakkında yazı yazdığı adamı vurdu

Demirören Haber Ajansı

DÜZCE'de yerel bir haber sitesi sahibi Özhan K., daha önce hakkında yazı yazdığı Mustafa T. ile sokakta tartıştı. Çıkan tartışmada Özhan K., çıkardığı tabancayla Mustafa T.'yi bacağından vurarak yaraladı. Öte yandan olayı duyan esnaf da Özhan K.'yı linç etmeye kalkıştı.

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Olay, Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Çuhallı Çarşısı’nda meydana geldi.

İnşaat firması sahibi kişiyi vurdu

Yerel bir haber sitesi sahibi Özhan K., daha önce hakkında yazı yazdığı inşaat firması sahibi Mustafa T. ile karşılaştı. Özhan K. ile Mustafa T. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özhan K. yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Mustafa T.’yi bacağından vurdu. Silah sesini duyan çevredeki esnaf, Özhan K.’yi yakalayarak darp etti. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri Özhan K.’yi gözaltına aldı. 

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa T., ambulans ile Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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