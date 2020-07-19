Dinimizde bedeni kadavra olarak bağışlamak caiz mi?

Huysuz Virjin tiplemesi ile yılllardır milyonlarında kalbine taht kuran, sivri dili, kıvrak zekası ile kendine hayran bırakan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında öldü. Doktoru ölüm nedenini çoklu organ yetmezliğini olarak açıkladı. Aslen Trabzonlu olan Seyfi Dursunoğlu yıllar önce bedenini kadavra olarak bağışladığını açıklamıştı. Peki dinimizde kadavra bağışı caiz mi Nihat Hoca böyle yorumladı...

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Huysuz Virjin tiplemesi ile yıllardır sahnelere renk katan, evlerimize konuk olan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak çoklu organ yetmezliğini gösteren doktorları 15 gündür hastanede zatüre tedavisi gördüğünü belirtti. Aslen Trabzonlu olan Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreni ne zaman yapılacak, nereye gömülecek ve bedeni kadavra olarak bağışlanacak mı sorularının yanıtı da merak edildi. Yıllar önce verdiği bir röportajında Huysuz Virjin, bedenimi kadavra olarak bağışladım, tıp okuyan çocuklar incelesin onlara, bilime faydalı olsun demişti. Ayrıca 8 yıl önce 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağını açıklamıştı.

Ölümü ile üzen Huysuz Virjin'in hayatı da çok merak edildi. Peki Seyfi Dursunoğlu hiç evlendi mi, çocuğu var mı?

Ünlü sanatçının cenazesinin salı günü toprağa verileceği açıklandı. Dursunoğlu, 8 yıl önce 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağını açıklamıştı. 1970’den 2000’li yılların başına kadar ‘Huysuz Virjin’ tiplemesiyle sahnelerde yer alan Dursunoğlu, kanto geleneğinin gereği olarak abartılı makyaj ve abiyeler giyip izleyenlere keyifli anlar yaşatmıştı.

Seyfi Dursunoğlu, solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

SEYFİ DURSUNOĞLU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

'Huysuz Virjin' karakteriyle milyonların tanıdığı isim Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir İstanbul, Anadolu yakasında özel bir hastanede tedavisine devam edilen sevilen sanatçı Dursunoğlu'nun ölümüyle ilgili hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, bir açıklama yaptı.

87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatıyla ilgili bilgi veren hastane Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları

Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, şunları söyledi: “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef bugün saat 16.45’te kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı. Sevilen sanatçının cenazesiyle ilgili bilgiler ise ilerleyen günlerde belli olacak.

HUYSUZ VİRJİN'İN HİKAYESİ

Seyfi Dursunoğlu’nun ağzından ‘Huysuz Virjin’in doğuşu:

“Beylerbeyi Kültür Cemiyeti’nde arkadaşlarımla birlikte Ramazan eğlenceleri yaparken, ‘Ben Virjin adını alıyorum’ dedim, o ismi sevdiğim için. Diğer arkadaşlar da eski ünlü kantocuların isimlerini aldılar. Komiklik olsun diye onlara lakaplar takardık: Pasaklı Peruz, Kıllı Nev. Neruz gibi…. Benimki yalnız Virjin. Ama ben yönetiyorum işi: ‘O olmadı!’ Diyorum, ‘Bunu beceremiyorsunuz’ diyorum kıyamet koparıyorum. ‘Aaa ne kadar huysuzsun, seninki de Huysuz Virjin olsun!’ dediler bir gün. Yönettiğim için sevimsiz oluyorum; hep yönetici sevimsizdir ya. Herkesle münakaşa etmek zorunda kalıyorsun. Öylece Huysuz Virjin oldum. Sonra bu benim şovuma cuk oturdu. Huysuz Virjin’i seviyorum. Çünkü Huysuz Virjin öyle bir tip ki, herkes tarafından seviliyor. Dürüstlüğü, beklenmedik seks istekleri, isterikliği, kendini beğenmişliği, hazırcevaplığı,kıvraklığı, dans etmesi, şarkı söylemesi... Bunların hepsi bir arada. Güzel tip bence.”

HUYSUZ VİRJİN SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Seyfi Dursunoğlu (1 Ekim 1932, Trabzon),bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.

1932 yılında Trabzon'da doğdu. Bir süre Yenicuma Mahallesinde yaşadı. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.

Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı ama ünü ağızdan ağza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin tanınmış solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde, televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi. Seyfi Dursunoğlu, "Huysuz Virjin" karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Aynı programda, tek kanalın seyredildiği bu dönemde Huysuz Virjin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra herkes ondan bahsetmeye başladı. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı. Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü yayıldı.

Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi. Dursunoğlu, bir dönem Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda, İbrahim Tatlıses, Garo Mafyan ve Deniz Seki gibi şarkıcı ve sanatçılarla birlikte jüri üyeliği de yaptı.

2007 yılında Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından programının yayınlandığı televizyon kanallarına dolaylı olarak baskı yapıldığı ve sansür uygulandığını gerekçe göstererek Huysuz Virjin'i artık canlandırmayacağını açıkladı ancak 2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapmıştır. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıkmıştır ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dolaylı bir yönden anlatmıştır. Ayrıca 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştır.

2013 yılında "Benzemez Kimse Sana" (Show TV) programında jüri üyesi olmuş ancak TMSF Show Tv'yi satışa çıkardığı için jüri üyesi olduğu "Benzemez Kimse Sana" programı yayından kaldırılmıştır. Seyfi Dursunoğlu "Doritos Akademi" reklamlarında oynamıştır. Huysuz Virjin tiplemesiyle "Katina" isimli seslendirdiği şarkısı vardır.

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2014 Aralık ayında Seyfi Dursunoğlu Star TV ile anlaşmış, ve yeni yılda yeniden ekranlarda olacağını açıklamıştır. 24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı "Benzemez Kimse Sana" programının 3. sezonunda yeniden jüri üyeliğini yapacaktır. "Benzemez Kimse Sana" programının üçüncü sezonunda Star Tv ekranlarında jüri üyeliğini yapmaktadır. Fakat, Doğuş Yayın Grubu tarafından ilk 4 bölümdür, istenildiği reytingleri alamadığı gerekçesiyle 20 Şubat 2015 tarihinde beşinci bölümü ile program sona ermiştir.