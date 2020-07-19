Rasim Ozan Kütahyalı yazdı eşi Nagehan Alçı yalanladı! ROK geri adım attı

Rasim Ozan Kütahyal'nın bugünkü yazısında Hürriyet iddiasını eşi Nagehan Alçı yalanladı. ROK, "Nagehan’la birlikte Aydın Doğan’a telkinde bulunup, Cansu Çamlıbel yerine başka birini Hürriyet’te paraşütle yazar yaptırdık!" dedi. Eşi Nagehan Alçı kendisini sosyal medyadan yalanlayınca ROK geri adım attı, sorumluluğu kendi üstüne aldı...

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Rasim Ozan Kütahyalı-Nagehan Alçı çifti sosyal medyada karşı karşıya geldi. Geri adım atan Rasim Ozan oldu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Güneş gazetesindeki köşesinde, "Nagehan’la birlikte Aydın Doğan’a telkinde bulunup, Cansu Çamlıbel yerine başka birini Hürriyet’te paraşütle yazar yaptırdık!" şeklindeki yazısı tartışma yarattı.

'Rasim'in benim adımı kullanarak yazdıklarını asla kabul etmiyorum'

Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi RAsim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı. Alçı paylaşımında, "Rasim’in benim adımı kullanarak yazdıklarını asla kabul etmiyorum. Haberim olsa engellemek için elimden geleni yapardım..." dedi.

Rasim’in benim adımı kullanarak yazdıklarını asla kabul etmiyorum. Haberim olsa engellemek için elimden geleni yapardım... — Nagehan Alci (@Nagehanalci) July 19, 2020

'Rasim Ozan Kütahyalı geri adım attı'

Nagehan Alçı'nın paylaşımının ardından Rasim Ozan Kütahyalı da bir paylaşım yaparak, konudan eşi Nagehan Alçı'nın haberi olmadığını söyledi. Kendi yazısını yalanlayan ROK, "Bu olayda Nagehan’ın dahli yok. Tamamen iyi niyetle tanıştırıyor. O kadar. Sonraki süreçlerde Nagehan yok. Zaten Cansu hadisesinden en ufak haberi yok. Ben sinir krizi vakasını sonradan duydum ve çok üzüldüm, içimde kaldı. Detaylarını yazınca net anlaşılacak. Mesuliyet benimdir" dedi.

Bu olayda Nagehan’ın dahli yok. Tamamen iyi niyetle tanıştırıyor. O kadar. Sonraki süreçlerde Nagehan yok. Zaten Cansu hadisesinden en ufak haberi yok. Ben sinir krizi vakasını sonradan duydum ve çok üzüldüm, içimde kaldı. Detaylarını yazınca net anlaşılacak. Mesuliyet benimdir. https://t.co/e0ydocKMZK — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) July 19, 2020

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