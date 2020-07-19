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Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun Twitter hesabı var mı? Mehmet Metiner'e tepki

Bugün bazı internet sitelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner arasındaki tartışmaya Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun da dahil olduğu haberleri yapıldı. Ancak Engin Soylu'nun öyle bir hesabı olmadığı ortaya çıktı.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'e hem CNN Türk canlı yayınında, hem de sosyal medya üzerinden verdiği ayarlar, provokatörleri de harekete geçirdi. Soylu'nun oğlu Engin Soylu adına sahte Twitter hesabı açıp, Mehmet Metiner aleyhine paylaşımlar yaptılar. Ardından da bazı internet siteleri bu paylaşımı gerçekmiş gibi haber yaptı. 

Engin Soylu'rur Twitter hesabı yok

İnternethaber'in ulaştığı bilgiye göre, o paylaşımı yapan hesap Engin Soylu’ya ait değil. Edindiğimiz bilgiye göre, Engin Soylu'nun sosyal medya platformu Twitter'da herhangi bir hesabı da bulunmuyor.

Sahte hesapla ilgili araştırma başlatıldı

Soylu'ya yakın kaynaklar, sahte bir hesaptan yapılan paylaşımların Engin Soylu'yla ilişkilendirilmesinin anlamsız olduğunu dile getirdi. Engin Soylu adına açılan sahte hesapla ilgili gerekli araştırmanın başlatıldığı öğrenildi. 

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