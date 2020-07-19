Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
BAĞCILAR'da narkotim ekibine yönelik silahlı saldırı şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin naaşı, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aynı saldırıda sağ kolundan yaralanan polis memuru Yusuf Nacar katıldı. Şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu.
Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı.
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Silahlı saldırı sonucu bir polis memuru kolundan yaralanırken göğsünden vurulan Erkan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
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28 yaşındaki Erkan Gökteke'nin cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak polis aracı içinde helallik almak için Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi.
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Şehidin annesi Emine Gökteke, babası Hakkı Gökteke ve eşi Cemile Gökteke evinin önünde büyük acı yaşadı.
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