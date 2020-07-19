BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da doktorun sır ölümü!

Antalya'da 45 yaşındaki tıbbi mikrobiloyoloji uzmanı Filiz K. misafirliğe gitti akrabasının 6'ıncı katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Abone ol

ANTALYA’da tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz K. (45), misafirliğe gittiği bir akrabasının 6’ncı kattaki evinin balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Bulvarı Batıkent Sitesi’nde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışan Filiz K., sitedeki apartmanın 6’ncı katında oturan akrabası Suna Pekiner’e misafirliğe geldi. Suna Pekiner’den su istedikten sonra balkona çıkan Filiz K., henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü. Filiz K.’nin düştüğünü görenler 112’yi ararken, sitede oturan bir doktor da kadına müdahale etti.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Filiz K.’ye kalp masajı yaptı. Ardından çalıştığı hastanenin Acil Servisi’ne götürülen Filiz K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Filiz K.’nin akrabası Suna Pekiner, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Filiz K.’nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, Filiz K.’nin düştüğü yerde inceleme yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Temmuz Pazar)
İletişim Başkanlığı ABD'li fonlarla desteklenen besleme medyayı rahatsız etti
Mısır Müftüsü: Ayasofya'nın cami olması kabul edilemez
Anne ve oğlunu ev almak için yardım istedikleri tanıdıkları öldürmüş
Söz yüzüğü atılınca damat adayı dehşet saçtı
Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle İran ve Afganistana uçuşları durdurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de terör saldırısı: 5 ölü 85 yaralı
Bursa'da kazma kürek işe koyulan definecilere suçüstü
Vali Arslantaş: Salda Gölü'nün suyu içilebilir
Menekşe plajı ezber bozmadı deniz meraklısı çok sosyal mesafe yok
ABD'de maskesiz sokağa çıkan kişi ailesine koronavirüs bulaştırdı
2020 Bingöl lise puanları açıklandı mı nitelikli lise taban puan tablosu
Yorumlar