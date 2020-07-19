Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon Başakşehir'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir ile ilgili bir tebrik mesajı yayınladı.

Abone ol

Başakşehir'in şampiyonluğu garantilemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Başakşehir Futbol Kulübünü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum" mesajını paylaştı.