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Beşiktaş Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son derbisinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Vedat Muriqi'nin 25. dakikada kırmızı kart gördüğü derbide dengeyi bozan gol 63. dakikada Vida'dan geldi. 70. dakikada Gökhan Gönül'ün kaydettiği gol de derbinin skorunu belirledi. Bu sonuçla 59 puana yükselen Beşiktaş, son haftaya 4. sırada girdi. 50 puanda kalan Fenerbahçe ise 7. sırada yer aldı.

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Beşiktaş: 2 - 0 :Fenerbahçe

70' GOOOLL!! Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün golüyle farkı ikiye çıkardı! Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bomboş bir şekilde kafayı vuran Gökhan Gönül topu ağlarla buluşturdu.

63' GOOOLL!! Beşiktaş, Domagoj Vida'nın golü ile 1-0 öne geçti! Tyler Boyd'un ceza sahasının sol çaprazından içeri çevirdiği topu tamamlayan Domagoj Vida ağları havalandırdı.

25' KIRMIZI KART Vedat Muriqi'nin Domagoj Vida'ya yaptığı arkadan sert müdahale sonrasında Halil Umut Meler önce sarı karı kartını çıkardı. VAR odasından gelen uyarı sonrasında Halil Umut Meler pozisyonu tekrar izleyip Vedat'a kırmızı kart gösterdi.

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