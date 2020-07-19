İletişim Başkanlığı ABD'li fonlarla desteklenen besleme medyayı rahatsız etti

ABD merkezli Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) ve diğer yabancı fon kuruluşlarının, "Yardımlarımızla besliyoruz" dediği Türkiye karşıtı operasyon sitesi Gazete Duvar, yerli ve milli kurumlardan biri olan İletişim Başkanlığını hedef almaya kalktı.

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Amerikan düşünce kuruluşu Center for American Progress, geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Türkiye'nin Değişen Medya Ortamı" adlı raporda, Gazete Duvar'ın da aralarında bulunduğu bazı internet sitelerinin Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) ve diğer ABD’li fon kuruluşları tarafından desteklenmekte olduğunu ortaya koymuştu.

'Yabancı fonların beslediği medya' kurumlarından biri olan Gazete Duvar, İletişim Başkanlığının yakın bir zamanda taşınacağı yeni kamu binasıyla ilgili gerçek dışı haber ve paylaşımlara cevap veren açıklamasına karşı, yine dezenformasyon içeren bir yazı yayınladı.

Gazete Duvar'da Tugay Bek tarafından kaleme alınan yazıda, milli çıkarlar doğrultusunda proaktif bir şekilde ulusal ve uluslararası boyutta stratejik iletişim faaliyetleri yürüten İletişim Başkanlığı hedef alındı.

Yazı, İletişim Başkanlığının gerçekleştirdiği çalışmalarla 'besleme medya'yı ve arkasındaki destekçileri nasıl rahatsız ettiğini ve canlarını yaktığını ortaya koydu.