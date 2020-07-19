Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Temmuz'da ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını açıkladı. Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde ise zaman zaman yağışlar bekleniyor.

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Meteoroloji'den alınan verilere göre Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

20 Temmuz hava durumu



Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği tahmin ediliyor.