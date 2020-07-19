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Trabzonspor Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Konyaspor, Trabzonspor deplasmanında mucizeye imza attı. Bülent Korkmaz'ın takımı 3-1 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 4-3 yendi. Böylelikle Trabzonspor şampiyonluğa resmen havlu attı.

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Başakşehir ile şampiyonluk yarışına giren Trabzonspor, büyük bir şok yaşadı.

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, karşılaşmada 3-1 öne geçti.

Maçtan kopmayan Konyaspor, art arda attığı gollerle Trabzonspor karşısında 4-3'lük üstünlüğü sağladı.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı.

Hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla Trabzonsporlu taraftarlar ve oyuncular büyük üzüntü yaşadı.

Konyaspor cephesinde ise sevinç çığlıkları atıldı.

Trabzonspor: 3 - 4 :Konyaspor

90'GOOOLL!!! Konyaspor, Thuram'ın golü ile maçta öne geçti! Levan Shengelia'nın ortasında arka direkte kafayı vuran Thuram, Konyaspor'u 4-3 öne geçiren golü kaydetti.

88'GOOOLL!!! Konyaspor, Nejc Skubic'in penaltı golü ile maçta tekrar eşitliği yakaladı! Amir Hadziahmetovic'in derin pasıyla savunma arkasına sarkan Levan Shengelia, Manuel da Costa'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Nejc Skubic sert bir vuruşla skora dengeyi getirdi.

81' GOOOLL!!! Konyaspor, Levan Shengelia'nın golü ile maçta farkı bire indirdi! Serbest vuruşta topun başına geçen Levan Shengelia enfes bir frikik golüne imza attı.

61' GOOOLL!!! Trabzonspor, Filip Novak'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı! Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Filip Novak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

56' GOOOLL!!! Trabzonspor, Alexander Sörloth'un penaltı golü ile maçta tekrar öne geçti! Gaston Campi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Alexander Sörloth, Marin Anicic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Sörloth düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

42' GOOOLL!!! Konyaspor, Rijad Bajic'in golü ile maçta eşitliği yakaladı! Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan yaptığı ortada Rijad Bajic etkili bir kafa vuruşu yaptı ve top kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

12' GOOOLL!!! Trabzonspor, Alexander Sörloth'un golü ile maçta öne geçti! Ani gelişen Trabzonspor atağında Caleb Ekuban savunma arkasına sarkan Alexander Sörloth'a çok şık bir pas yolladı. Yıldız futbolcu kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldıktan sonra açısını kaybetmesine rağmen harika bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi.

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