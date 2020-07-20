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Anne ve bebeği 5'inci kat balkonundan düşerek öldü

Demirören Haber Ajansı

BOLU'da, Songül Can (33) ile 10 aylık bebeği Yaprak, ziyaret için gittikleri yakınlarının oturduğu binanın beşinci katından düştü. Anne ve bebeği hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğin 4 ay önce de düşerek ağır yaralandığı ve dün taburcu olduğu ortaya çıktı.

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Korkunç olay, saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 434’ncü Sokak üzerinde meydana geldi. 7 yıllık evli Can çiftinin çocukları Yaprak, 4 ay önce oturdukları evin 2'nin katından düştü. bir de 5 yaşında çocukları olan çiftin 10 aylık bebekleri Yaprak, tedavinin ardından dün taburcu oldu.

Can çifti, bugün (Pazar), bir yakınlarının evine misafirliğe gitti. Songül Can iddiaya göre çocuğunu uyutmak için yan odaya geçti. Songül Can ve 10 aylık çocuğu Yaprak Can, bir süre sonra binanın beşinci katındaki balkondan düştü.

Aile ambulans gelince anne ve bebeğin düştüğünü farketti

Beton zeminin üzerine düşerek kanlar içerisinde kalan anne ve bebeğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ambulans seslerini duyarak pencereye çıkan yakınları yaralanan kişinin kısa süre önce odaya giden Songül Can ve bebeği olduğunu görünce koşarak olay yerine geldi.

Ağır yaralanan anne ve bebeği 112 Acil ekiplerince İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Songül Can ve talihsiz bebeği Yaprak Can, hastanede yaşamlarını kaybetti.  

4 ay önce evin 2'inci katından düştü

Can ailesinin Mudurnu ilçesinde oturduğu, 4 ay önce bebeğin evlerinin 2’nci katındaki pencereden düştüğü iddia edilirken, ağır yaralanan bebeğin 4 aydır yoğun bakımda tedavi görerek sağlığına kavuştuğu öğrenildi. Bebeğin dün taburcu olmasının ardından ailenin akrabalarının evine geldiği belirtildi.  

Annenin intihar etmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor

Annenin intihar etmek için bebeği ile birlikte balkondan atlamış olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

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