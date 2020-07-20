BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 398,57
HABER /  DÜNYA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Libya Müftülüğünden 'Ayasofya' tebriği

Libya Müftülüğü, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesinden dolayı İslam dünyası ve Türk halkını tebrik etti. 

Abone ol

Müftülüğün sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Müftülük, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesine karşı Müslüman ülkelerdeki dini ve resmi makamların maksatlı kampanyalarından dolayı şaşkınlık içindedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu makamların söylediği sözlerin "Allah'ın razı olmayacağı, haktan uzak ve iftira olduğunu herkesten önce kendilerinin bildiği, bu sözlerin yerli ve uluslararası zalim yöneticileri memnun etmekten öteye geçmediği" vurgulandı. 

İslam dünyası ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkını tebrik edildiği açıklamada, Ayasofya'nın 86 yıl sonra "Allah adı anılmayan müzeden ezanların okunduğu mescide dönüştürülmesinin şanlı bir tarihi olay olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Gaspçı siyonistlerin ellerinden Mescidi Aksa'nın özgürleştirmesiyle Allah'tan İslam ümmetine nimetini tamamlaması için dua edildiği" ifadesine de yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den virüs açıklaması
Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor
Ayasofya ikonları nasıl kapatılacak? İbrahim Kalın açıkladı
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda şampiyon Başakşehir oldu
Trabzonspor Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa İnegöl'de otomobil beton direğe çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon Başakşehir'i tebrik etti
Süper Lig'den düşen ilk takım Ankaragücü oldu!
Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
Mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
Hakkari lise taban puanları 2020 LGS nitelikli lise puan sıramalası
Yorumlar