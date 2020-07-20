Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu sert çıktı: Be kuş beyinli yaratık

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maske takmasını örnek göstermesiyle ilgili eleştirilere "Cumhurbaşkanımız maskelerini takmış bizlerde hepimiz takalım dedim. Be kuş beyinli yaratık bunun neresini politika ediyorsun. Senin gibilere aynen bunu söylüyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

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ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önlem için maske takmasını örnek gösterdi. Çilingiroğlu yapılan eleştirilere yönelik ise sert ifadeler kullandı.

Zaman birliktelik zamanı

İşte Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun o paylaşımı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızında bir örnek lider olarak maske taktıklarını gören milletimiz lütfen tedbirlere ve maske kurallarımıza çok dikkat ederek şu aşı ve virüsü kesin tedavi edecek ilaçlar çıkana denk uyalım. Zaman birliktelik zamanı.

Rahmetli Süleyman Demirelle Washington DC’ye geldiklerinde konuşmuştuk. O zamanlar ABD’den Türkiye’ye haftada bir iki uçak kalkarken şimdi LA, San francisco, houston, chicago, boston, NY birden fazla. Abi olay şu şımarık çocuklar olur doyumsuz içi nefret kin dolu ukala negatif.

Be kuş beyinli yaratık

Bunu sadece kuru muhalefet yapmak isteyen TAŞ bak TAŞ kafalılara söylüyorum. Cumhurbaşkanımız maskelerini takmış bizlerde hepimiz takalım dedim. Be kuş beyinli yaratık bunun neresini politika ediyorsun. Senin gibilere aynen bunu söylüyorum geldin yenildin ama hep."