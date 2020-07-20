Kapısında Diyanet tabelasıyla beddua eden tarikat merak konusu oldu Nedim Şener yazdı

Hürriyet yazarı Nedim Şener, kapısında Diyanet’ten aldığı Kuran kursu tabelası olan bir yapının, sabah akşam devleti yönetenlere beddua seansları yaptığını yazdı.

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümü nedeniyle TRT’de bir programa katılan Marmara İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse’nin, “Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor” sözü Türkiye gündeminde çok önemli, gerekli ve gecikmiş bir tartışmayı yeniden açtı.

Bazı dini cemaatlerin devlet içinde kadrolaştığı uyarısını yapan Köse'nin açıklamalarını geçtiğimiz günlerde köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Nedim Şener, bu sefer de çok tartışılacak bir iddiayı köşesinde paylaştı.

Bürokraside kadro savaşları

"Bu yapıların devlet içindeki kadro savaşını birçoğumuz biliyoruz. İlgili tüm makamlar da bu tehlikenin farkında. Bir de olayın sosyal hayattaki boyutu var. 15 Temmuz nedeniyle Anadolu’da üç ile gittim ve vatandaşlarla sohbetler ettim. FETÖ konusu açılınca, gündelik hayatta FETÖ benzeri yapılardan söz ettiler. İstisnasız üç ilde de aynı isimleri, aynı yapıları, aynı şikâyetleri dinledim.

Aynen şu söylendi: “Siz sadece devletteki FETÖ temizliği ile ilgileniyorsunuz ama olayın bir de bizim yaşadığımız boyutu var. Kapısında Diyanet’ten aldığı Kuran kursu tabelası olan bir yapı, sabah akşam devleti yönetenlere beddua seansları yapıyor.”

Birden FETÖ’nün beddua seansları aklıma geldi. Bir ucu yurtdışına bağlanan bu yapının o illerde yüzlerce evi, yurdu ve açtığı kurslar var. Siyasetle de içli dışlılar. İbadet değil siyaset her yanını sarmış. Sadece onlar değil, diğerleri de yerel siyaset üzerinde etkililer ve bürokraside da yer tutmaya çalışıyorlar.

Şaşırtıcı örnek

Aynı grup ile ilgili şaşırtıcı bir örnek de verildi. Yapının kurucusu şimdi hayatta değil. Ama takipçileri, başlarına örttükleri beyaz bir örtü altında o kişinin fotoğrafını alıyor ve çevre ile irtibatını kesip şeyh bildiği kişinin fotoğrafında iki kaşının arasına bakıp ibadet ediyor. 15 Temmuz öncesi, 15 Temmuz sırasında ve sonrasında neler yaptığı da bilinen bu yapı, hem bürokrasi içinde hem de sosyal hayatta FETÖ’nün boşalttığı alanlara yerleşiyor. Başkaları da aynı yolda.

Marmara İlahiyat Dekanı Prof. Dr. Ali Köse’nin dikkat çekmek istediği tehlike işte bu yapılar. Yoksa bir ilahiyatçının ya da benim şahsen insanların inancı ya da içinde bulundukları cemaat ve tarikatlarla özel bir sorunumuz, karşıtlığımız olamaz."

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