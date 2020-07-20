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HABER /  OTOMOBİL
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Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik lüks otomobilinin kablolarını fareler kemirdi

Demirören Haber Ajansı

İş adamı Ali Ağaoğlu'nun Muğla'nın Milas ilçesindeki şantiyesinde park halinde bulunan 'Rolls Royce’ marka otomobiline, fareler zarar verdi. Otomobil çekiciyle, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması için İstanbul'a gönderildi.

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Lüks otomobil tutkusuyla tanınan iş insanı Ali Ağaoğlu, geçen 16 Temmuz'da gelen bir telefon üzerine Bodrum'daki tatilini yarıda kesip,  6 milyon TL'lik 'Rolls Royce Phantom' otomobilini Milas ilçesi Güllük Mahallesi’ndeki şantiyesine park edip, hava yoluyla İstanbul'a döndü.

Ağaoğlu, ertesi gün şantiyesindeki bekçisinden gelen haberle, otomobiline farelerin zarar verdiğini öğrendi.

Çekiciyle İstanbul'a gönderildi

Ağaoğlu, işlerini hallettikten sonra döndüğü Milas'ta otomobilinin kompresör ve elektrik bağlantı kablolarının kemirilmiş olduğunu görüp, gerekli bakım ve onarımını yapılması için çekiciyle İstanbul'a gönderdi.

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