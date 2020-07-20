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Dolar/TL yeni haftaya 6.85 seviyesinde başladı! İşte ilk rakamlar
Hazine ihalesinin izleneceği haftanın ilk gününe dolar/TL 6.85 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 7.83 civarında seyrediyor.Abone ol
Yaklaşık 1 ayı aşkın süredir 6.85 seviyesinde olan dolar ve euro yeni haftaya da yatay seyirde başladı. Gram altın da 400 TL sınırında.
Dolar, haftanın ilk iş gün 20 Temmuz 2020 sabahında spot piyasada 6,8565 lira alış fiyatı, 6,8582 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 7,8384 lira alış fiyatı, 7,8389 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Hazine, 3 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek.
Altın fiyatları 20 Temmuz
- Çeyrek altın: 656,60 Lira
- Yarım altın: 1.311,60 Lira
- Gram altın: 398,75 Lira
- Cumhuriyet altın: 2.613,20 lira
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