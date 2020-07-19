ABD'de 85 bebekte koronavirüs tespit edildi
ABD'de son 24 saatte 803 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Teksas eyaletinde ise 85 bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Küresel salgında en fazla etkilenen ABD'nin Teksas eyaletinde 85 bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği açıklandı.
15
Bebeklerin nasıl enfekte olduğuyla ilgili bilgi verilmedi.
25
Teksas eyaletinde vaka sayıları üst üste 5 gündür 10 binin üzerinde seyrederken; uzmanlar, sokağa çıkma yasağının gelmemesi için vatandaşları maske takmaları ve fiziki mesafeye riayet etmeleri konusunda uyarıyor.
35
Teksas'ta koronavirüs vaka sayısı 330 binin, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 binin üzerinde.
45