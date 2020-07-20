Konut almak isteyenlere güzel haber! Fiyatlar düşecek

Düşen kredi oranlarının hemen arkasından yükselen konut fiyatları her ne kadar ev sahibi olmak isteyenlerin planlarını bozsa da, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ev alacaklara "Evini satamayan kişi mecbur fiyatı indirecek" dedi.

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Dünya gazetesinin haberine göre, Konut sektöründe kamu bankalarının düşük maliyetli destekleri etkisini göstermeye devam ederken, ülke genelinde yaklaşık 1,5 ayda kullanılan konut kredi tutarı, son yıllara göre arttı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konut fiyatları hakkında yaptığı açıklamada, "Evini satamayan kişi mecbur fiyatı indirecek. Türkiye'de konut almak isteyen milyonlar var. Bu kesim uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla konut almayı sürdürecek” dedi.