Osman Müftüoğlu yazdı: Biz nerede yanlış yaptık? Hâlâ 1000'li rakamlar...

Pandeminin birinci devresini mağlup tamamlayan ve hem günlük vaka sayısında, hem de insan kaybında rekor üstüne rekor kıran İtalya’da ve İspanya'da günlük yeni vaka sayıları 200’lü rakamların altına indi. Peki nasıl oldu da bu iki ülkede rakamlar bu seviyelere indi?

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Hürriyet başyazarı Osman Müftüoğlu, iki ülkede de maçın ikinci devresinin akıllıca yürütüldüğünü ve halkın tedbirlere uyma konusunda olağanüstü bir fedakârlık içerisinde olduğunu belirtti.

Müftüoğlu bizde rakamların 1000'leri göstermesinin nedeninin 'biz' olduğunu ifade etti. "“İletişim dilimizde”. Halkımızı yeterince ikna edemememiz ve çözüm ortağı haline getiremememizde." ifadelerini kullanan Osman Hoca, hızlı ve toplu normalleşmeyi seçerek ilk taktiksel hatayı yaptığımızı ve asıl yapılması gerekenin halkla doğru iletişim kurmak olduğunu ifade etti.

Osman Müftüoğlu, "Bence o fırsat hâlâ var. Ve rakamları 500’ün altına indirmenin yolu yeni ve farklı bir iletişim dili ve stratejisinden geçiyor. Çözüm için yapılacak ilk iş, süreci halka emanet etmek, sorumluluğa onları da ortak edip problemi onların vicdanlarında çözmeye yönelmektir. Bu aşamada “ikna” ve “vicdan” sözcükleri bence çok önemli iki ayrıntı. " ifadelerini kullandı.

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