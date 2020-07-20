Milli Savunma Bakanlığı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Pençe Kaplan Operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.