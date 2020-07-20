Altın destekleyici faktörlerin etkisiyle rekor seviyeyi test edecek

Altın fiyatları, gevşek para politikaları, düşük faizler ve ETF'lere rekor girişler gibi destekleyici faktörlerin etkisiyle 'rekor' hedefliyor.

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Altın piyasasında yukarı yönlü faktörler, Citigroup Inc.'ye göre, fiyatların 2011'de gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmasına neden olabilir.

Önümüzdeki altı aylık döneme dikkat!

Aralarında Ed Morse'un bulunduğu Citigroup analistleri, bankanın üçüncü çeyrek emtia raporunda, fiyatların gevşek para politikası, düşük reel faizler, altın destekli Borsa fonlarına (ETF) rekor girişler ve artan varlık tahsisinden faydalanmakta olduğunu kaydediyorlar. Banka, altının önümüzdeki altı aylık dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının beklendiğini ve fiyatların önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde 2,000 dolar seviyesini aşma ihtimalinin yüzde 30 olduğunu kaydetti.

"Sadece zaman sorunu"

Citigroup analistleri, "Nomial altın fiyatları bu yıl halihazırda diğer G-10 ülke paraları ve gelişen ülke paraları bazında rekor seviyelere ulaştı" dedi ve dolar bazında yeni zirvelerin "sadece zaman sorunu" olduğunu kaydetti.

"Rekor seviyeyi test edecek"

Altın bu yıl, koronavirüs pandemisinin yatırımcıları güvenli liman niteliğindeki varlıklara yöneltmesi ve ekonomileri desteklemeye yönelik gevşek para politikalarının ve diğer tedbirlerin de talebi desteklemesi sonucu yüzde 19 yükseldi. Citigroup, altının dünyanın bazı kısımlarında koromavirüs vaka sayısındaki güçlü artışların uzun ve istikrarsız bir küresel ekonomik toparlanmayı işaret etmesinden dolayı rekor seviyeyi test edeceği ya da aşacağı tahmininde bulunan kuruluşlar arasında yer alıyor.

Spot altın fiyatları

Spot altın altı hafta üst üste yükseldikten sonra yüzde 0.1 düşerek Singapur saati ile 12:52.2de ons başına 1,808.58 dolara indi. Fiyatlar 2011 yılında 1,921.17 dolar ile gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 6 uzakta.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.1 düşerek ons başına 19.3084 dolara inerken, paladyum yüzde 0.2 değer kazanarak ons başına 2,023.54 dolara tırmandı.