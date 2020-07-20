Kayıp Gülistan Doku için baraj boşaltılacak

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Abla Aygül Doku, "Bakan Soylu, Dinar Köprüsü çevresindeki bütün suyun kurutulacağını ve bu sürecin 15 gün içinde tamamlanacağını bize söyledi" dedi.

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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

GÜLİSTAN DOKU (21) SARI SALTUK KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE ÇÖMELMİŞ BİR VAZİYETTEYKEN YOLDAN GEÇEN BİR ARACIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI.

Gülistan Doku için, Uzunçayır Baraj Gölü ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde ekiplerin su yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde botla arama çalışmaları sürürken, 6 Temmuz günü sualtı arama çalışmaları sonlandırıldı. Gülistan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'ya davet ederek, bir görüşme yaptı. Perşembe günü Gülistan'ın ailesiyle bir araya gelen Bakan Soylu, genç kız için arama çalışmalarının sürdürüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşatılacağını aileye aktardı. Bakan Soylu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Gülistan'ın ablası Aygül Doku, "Bakan Soylu, Dinar Köprüsü çevresindeki bütün suyun kurutulacağını ve bu sürecin 15 gün içinde tamamlanacağını bize söyledi" dedi.

Baraj suyunun boşaltma işlemi 15 gün sürecek

Bakan Soylu’nun kendilerine, bugün başlatılacak çalışmayla Uzunçayır Baraj Gölü'nün Dinar Köprüsü bölgesindeki suyun Keban Barajı Gölü'ne boşaltacağını aktardığını anlatan Aygül Doku, "Perşembe günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Bu olayın kesin çözümü için gitmiştik. Çünkü 6 Temmuz'da sualtı arama çalışmalarına son verilmişti. Bakan Bey, gayet ilgiliydi. Olayla bizzat ilgilendiğini, baraj suyunun kısmi olarak boşaltılacağını, veriler orayı gösteriyorsa önce ondan bir emin olalım dedi. Bakan Soylu bize, barajdaki Dinar Köprüsü'nün bütün çevresinin bulunduğu kısmın kurutulacağını ve aşağıya kadar 2.5 kilometre daha suyun çekileceğini söyledi. Zaten dalgıçların dediğine göre Gülistan oralardaysa, bu belirlenen ve suyun boşaltılacağı alanda olması lazım. Pazartesiden itibaren başlayacak çalışmalar 15 gün sürecek" dedi.

Sular çekildikten sonra kardeşinin orada olup olmayacağının netleşeceğini ifade eden Aygül Doku, Gülistan'ın orada bulunamaması halinde cinayet şüphelerinin kuvvetleneceğini söyledi. Doku, Bakan Soylu'nun, Gülistan'ın arkadaşı Rus uyruklu Zaynal A. için yurt dışı yasağı konulduğunu söylediğini belirtti.