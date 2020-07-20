BIST 119.400
DOLAR 6,86
EURO 7,86
ALTIN 399,60
HABER /  SPOR
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

TFF 1. Lig'de play-off ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'de oynanacak play-off maçlarının ilk ayağını yönetecek hakemleri açıkladı.

Abone ol

Hatayspor ile BB Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından TFF 1. Lig'de gözler play-off maçlarına çevrildi.

Süper Lig'e gidecek üçüncü takımın belli olacağı play-off turunun ilk ayağını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Bursaspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın  yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak.

Fatih Karagümrük - Akhisarspor maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak. Asım Yusuf Öz ile Serkan Olguncan, Palabıyık'ın yardımcılığını yapacak.

TFF 1. Lig'de play-off yarı final turunun ilk maçları 22 Temmuz'da, rövanş maçları ise 26 Temmuz'da oynanacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
PKK bombalı eylem planı yaparken ünlü sanatçıların adını şifrelemiş
Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da yapılacak!
FETÖ'nün darbeyi öne çektiğinin belgesi albayın el yazısı ortaya çıktı
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması
Tüp bebek skandalı! Uzman Dr. Mustafa Acet yurt dışına kaçtı
CHP'de Tolga Yarman Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olduğunu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de geçen yıl gazete ve dergi sayısı 2018'e göre yüzde 8 azaldı
Öztürk Yılmaz dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na verdi! Partinin adı Yenilik Partisi oldu
Merkez Bankası açıkladı! Kısa vadeli dış borç stoku verileri
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın forma numarası belli oldu
Kızılay Malatya'ya Barınma Sistemleri Fabrikası kuruyor!
Hava almak için çıktığı balkondan düştü
Yorumlar