TFF 1. Lig'de play-off ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'de oynanacak play-off maçlarının ilk ayağını yönetecek hakemleri açıkladı.

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Hatayspor ile BB Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından TFF 1. Lig'de gözler play-off maçlarına çevrildi.

Süper Lig'e gidecek üçüncü takımın belli olacağı play-off turunun ilk ayağını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Bursaspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak.

Fatih Karagümrük - Akhisarspor maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak. Asım Yusuf Öz ile Serkan Olguncan, Palabıyık'ın yardımcılığını yapacak.

TFF 1. Lig'de play-off yarı final turunun ilk maçları 22 Temmuz'da, rövanş maçları ise 26 Temmuz'da oynanacak.