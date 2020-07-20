Medipol Başakşehir kasasını doldurdu

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından mücadele etme hakkını da elde etti.

Daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele eden turuncu-lacivertli ekip, grup aşamasına kalmayı başaramamıştı.

Medipol Başakşehir'in kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 23'ü kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Turuncu-lacivertli takımda, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Martin Skrtel, Junior Caiçara, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Robinho, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Volkan Babacan, Fredrik Gulbrandsen, Okechukwu Azubuike, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Miguel Vieira, Mert Vurak, Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Yunus Emre Baloğlu ve Muhammed Emin Sarıkaya, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü.

Kasasını doldurdu

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu. Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon avro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak. Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.

İç sahada bileği bükülmedi

Medipol Başakşehir, iç saha maçlarını oynadığı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptığı son 16 karşılaşmayı kaybetmedi. Bu sezon iç sahada tek yenilgisini 24 Ağustos 2019'da Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla yaşayan turuncu-lacivertli takım, daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler, evindeki son 16 maçta 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Ligin en az gol yiyen takımı

Turuncu-lacivertli ekip, savunmadaki başarısıyla da dikkati çekiyor. Medipol Başakşehir 33 hafta sonunda kalesinde 31 gol gördü. İstanbul ekibi, maç başına 0,94'lük gol yeme ortalaması ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.