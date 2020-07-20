Dağ keçisi avlama ihalesinden sonra 203 liraya avcılık kursu

Tarım ve Orman Bakanlığı dağ keçileri için açtığı ihale ile tepki çekmişti. Bakanlık şimdi de 203 liraya avcılık kursu açtı.

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Dağ keçileri ve kızıl geyiklerin avlattırılması için milyonlarca lira değerinde ihaleleri düzenleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, avcılık kursu düzenlediğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruya göre, ‘Avcılık Eğitim Kursu’ açılacak ve ‘aday avcılardan’ da 203 lira 21 kuruş ücret alınacak.

Avcılık eğitim kursunda eğitimler, profesör, doçent, öğretim görevlisi ve okutmanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler tarafından verilecek.

Bu yıl 21 ihale düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılının ilk 7 ayında Türkiye'nin dört bir yanında hayvanların avlanması için 21 ihaleye çıktı. Toplamda 189 yaban keçisi, 11'i yaban koyunu, 70’i geyik ve 27’si ceylan olmak üzere 297 hayvanın avlanması için ihale ilanı verildi. Ayrıca kınalı keklik, yaban tavşanı ve yaban domuzunu 10 yıllığına avlanması için ihaleye çıkıldı. İhalelerin toplam bedeli ise 17 milyon 145 bin 42 lira 48 kuruş.

22 milyon TL kazandılar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, 'av turizmi' kapsamında elde ettiği gelir de her yıl katlanarak arttı. Bakanlık, 2000-2001 sezonunda av turizmi kapsamında sadece 153 bin TL gelir elde ederken bu tutar 2005-2006 döneminde 1 milyon 618 bin, 2010- 2011'de 2 milyon 498 bin, 2016-2017'de 3 milyon 332 bin, 2017-2018 sezonunda 7 milyon 801 bin ve 2018-2019'da da 6 milyon 801 TL gelir elde etti. Bakanlığın 19 yılda ihalelerden elde ettiği toplam gelir 22 milyon 300 bin TL'yi geçti.