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ABD Başkanı Trump Joe Biden'ı hedef tahtasına oturttu: Zihinsel olarak sorunlu

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler yaklaşırken rakibi Joe Biden'ı yine hedef aldı. Biden için "Zihinsel olarak sorunlu." diyen Trump, "Zorda kalınca darmadağın olur. 3 Kasım'da seçilirse ülkeyi mahveder." eleştirilerini yöneltti.

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ABD, başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkan Donald Trump rakibi hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor. Salgın ile mücadelede konusunda eleştirilere hedef olan ABD Başkanı Donald Trump, kendini savundu.

"Test konusunda tüm dünya bize imreniyor"

Amerikan FOX televizyonuna konuşan Trump, "Test konusunda tüm dünya bize imreniyor" dedi. Ekonominin de iyi durumda olduğunu belirterek, "Borsa neredeyse rekor düzeyde yükseldi" ifadesini kullandı.

"Zihinsel olarak sorunlu"

Trump, başkanlık seçimindeki rakibi Joe Biden'a da ağır sözler yöneltti. "Ülkeyi yönetecek yeterliliği yok. Zihinsel olarak sorunlu. Zorda kalınca darmadağın olur. 3 Kasım'da seçilirse ülkeyi mahveder" dedi.

Trump ayrıca, Biden'in seçilirse vergileri üç katına çıkaracağını ve bütçeden polise ayrılan kaynaklarda kısıntıya gidebileceğini öne sürdü. Kendisini Biden'in gerisinde gösteren anketler için de "Onlar sahte" dedi.

Trump'a polis şiddetine ilişkin soru da yöneltildi. Siyahilerin polis tarafından öldürülmesi ihtimalinin beyazlardan iki kat fazla olduğuna ilişkin istatistiklere, "Çok sayıda beyaz da öldürülüyor." yanıtını verdi.

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