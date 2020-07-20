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Bakan Dönmez duyurdu: Fatih gemimiz ilk sondajına başladı

Demirören Haber Ajansı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'yle ilgili müjdeli haberi verdi.

''Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı''
Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız. 'Varsa mutlaka bulacağız'" dedi.

İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı
Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.

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