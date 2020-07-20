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Galatasaraylı Yunus Akgün'e Avrupa'dan 4 kulüp talip oldu

Galatasaraylı Yunus Akgün'ün peşini İtalyan kulüpleri bırakmıyor. İtalya'dan Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari genç yıldızla ilgileniyor.

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Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün için başta İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok kulüp talip oldu.

Altyapıdan yetişen ve camianın büyük umutlar beslediği Yunus Akgün sezon başında Avrupa ekiplerinin gündemine gelmişti. İtalya'dan; Fiorentina, Parma, Verona ve Cagliari, Belçika'dan da Anderlecht'in, 20 yaşındaki kanat oyuncusuna ilgisi sürüyor.

Özellikle İtalyan kulüplerinin, Yunus'u yakından takip ettiği ve sezon sonunda yeniden Cim Bom'un kapısını çalabileceği kaydedildi.

Genç yıldız, Göztepe maçında attığı golle Galatasaray'ın ligde ağları havalandıran en genç oyuncusu olmuştu. 

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