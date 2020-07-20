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Ebubekir Sofuoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı: Camide fahişe olur mu?

Ayasofya'daki mozaik ve ikonaların sökülmesi gerektiğini savunan Sakarya Üniversitesi tarih profesörü Ebubekir Sofuoğlu'nun "Camide fahişe olur mu?" ifadesi tepkilere neden oldu.

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Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte, tarihi yapıdaki Hristiyanlık ile ilgili ikona ve mozaiklerin ne olacağı tartışılmaya başlandı.

Namaz sırasında bu eserlerin görünmemesi için çalışma yürütüldüğü açıklanırken, bazı çevreler ikonların sökülmesi çağrısı yapmaya başladı.

İmparatoriçe Zoe için ‘Fahişe’ yakıştırması

Sakarya Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Ayasofya’daki kutsal eserlerin sökülmesini istedi. İmparatoriçe Zoe için ‘Fahişe’ diyen Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdı şu ifadeleri kullandı:

Camide Fahişe olur mu? Fakat, İKONLAR ortadan kaldırılmazsa Fatihin Emaneti Ayasofya, Fahişe ZOE ile Fahişenin sergilendiği Dünyadaki ilk cami olacak. Bu yönüyle emanetine saygısızlık yaptığımız Fatihin, ortadan kaldırdığı İKON yani PUTLARI koruma saçmalığına bir son verin artık.

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