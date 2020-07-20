Türk zırhlı muharebe aracı Hızır'dan ilk ihracat! Gemiye yüklendi Afrika'ya gidiyor

Savunma sanayisinden güzel bir haber daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2016'da tanıtımı yapılan ve geçen yıl bir Afrika ülkesinden gelen siparişle seri üretimine başlanan zırhlı muharebe aracı "Hızır"ların ilk bölümü tırlara yüklenerek yola çıkarıldı. Tamamen Türk mühendisliğinin ürünü olan Hızır, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğine sahip, 4x4 konfigürasyonunda, 400 beygir gücünde, beğeni toplayan bir zırhlı araç olarak yer aldığı her platformda öne çıkıyor.



