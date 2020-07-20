Türk zırhlı muharebe aracı Hızır'dan ilk ihracat! Gemiye yüklendi Afrika'ya gidiyor
Türk Savunma sanayisi yeni bir ihracat gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016'da tanıtımı yapılan ve geçen yıl bir Afrika ülkesinden gelen siparişle seri üretimine başlanan zırhlı muharebe aracı "Hızır"ların ilk bölümü tırlara yüklenerek yola çıkarıldı. Türkiye'de segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı Hızır'ın 20,7 milyon dolarlık ilk ihracat anlaşması Temmuz 2019'da imzalanmıştı
Savunma sanayisinden güzel bir haber daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2016'da tanıtımı yapılan ve geçen yıl bir Afrika ülkesinden gelen siparişle seri üretimine başlanan zırhlı muharebe aracı "Hızır"ların ilk bölümü tırlara yüklenerek yola çıkarıldı. Tamamen Türk mühendisliğinin ürünü olan Hızır, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğine sahip, 4x4 konfigürasyonunda, 400 beygir gücünde, beğeni toplayan bir zırhlı araç olarak yer aldığı her platformda öne çıkıyor.
Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, tamamen şirket tarafından geliştirilen, teslimatların bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Sınır güvenliği için tasarlanan özel versiyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de giren Hızır, sınırları korumada aktif göreve başlamasından kısa süre sonra ilk ihracatını da fiilen gerçekleştirmiş ve bir dost ülkenin savunmasında görev üstlenmiş oldu.
Katmerciler, söz konusu projeyle bu yıl yüksek düzeyde ihracat geliri bekliyor. Şirket, yıl sonunda yaklaşık 45 milyon dolar ihracat geliri öngörüyor.
"Hızır ilk zırhlı muharebe aracı ihracatımız"
Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Hızır"ların ilk partisinin araçlara yüklenerek yola çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hızır ilk zırhlı muharebe aracı ihracatımız oldu.