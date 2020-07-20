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Adana'da sokak lambasını değiştirmek isterken akıma kapıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sokak lambasını değiştirmek isteyen 24 yaşındaki Burak Karaköseelektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

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Adana'da iddiaya göre, elektrik dağıtım şirketine gece yarısı yapılan sokak lambasının yanmadığı yönündeki arıza bildirimi üzerine bu sabah caddeye ekip gönderildi.

Ekipten Burak Karaköse, iş makinesinin üzerine çıkarak, sokak lambasını değiştirmek istedi. Ancak akıma kapılarak, yere düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Karaköse, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Karaköse'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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