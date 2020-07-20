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Rusya'nın zengin elitlerine çok gizli Koronavirüs aşısı! Bomba iddia

Rusya'nın "elitlerine" nisan ayından bu yana deneysel bir Koronavirüs aşısına erişim verildiği iddia edildi.

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Bloomberg'in bir araştırma yetkilisine dayandırdığı haberine göre "birkaç yüz" milyarder ve hükûmet yetkilisine devlete ait Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirilen deneysel aşılardan yapıldı.

4 aylık deneyin yasal olduğu ancak gizli tutulduğu belirtildi.

Kaynak, "elitler" üzerinde yapılan incelemelerin resmi kayıtlara alınmadığını, ancak yine de bu kişilerin durumunun 4 ay boyunca takip edilip not edildiğini ifade etti.

Bloomberg, deneysel aşıyı yaptıran birçok kişinin ismini doğruladıklarını, ancak kişilerin isimlerinin paylaşılmasını kabul etmediğimi aktardı. 

Araştırmacıya göre aşıyı yaptıran bazı kişiler ateşinin yükselmesinden ve kas ağrılarından şikayet etti.

Araştırmaya fon sağlayan Rus Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dimitriyev, kendisini ve tüm ailesinin aşıyı yaptırdığını açıklamıştı.

Dünyada en çok vakaya sahip olan 4. ülke olan Rusya'da şu ana kadar 777 binden fazla vaka tespit edildi ve 12 bin 427 kişi hayatını kaybetti.

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