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Toulouse'un yeni başkanı Damien Comolli
Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Damien Comolli, Fransa takımlarından Toulouse'un yeni başkanı oldu.Abone ol
Fenerbahçe'de bir dönem sportif direktör olarak çalışan Damien Comolli, Fransa Ligue 2 temsilcisi Toulouse'un yeni başkanı oldu.
Comolli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Toulouse çok başarılı olacak. Burada eşsiz yetenekler var ve enerjimizi genç oyuncuları yetiştirmeye harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ile burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız."