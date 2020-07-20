Toulouse'un yeni başkanı Damien Comolli

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Damien Comolli, Fransa takımlarından Toulouse'un yeni başkanı oldu.

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Fenerbahçe'de bir dönem sportif direktör olarak çalışan Damien Comolli, Fransa Ligue 2 temsilcisi Toulouse'un yeni başkanı oldu.

Comolli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Toulouse çok başarılı olacak. Burada eşsiz yetenekler var ve enerjimizi genç oyuncuları yetiştirmeye harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ile burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız."