Nihat Özdemir Hatayspor'un yeni stadını inceledi

Bir takım programlar için kente gelen Özdemir ile beraberindekiler, ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Burada Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmesinden dolayı tebriklerini ileten Özdemir, başkan Savaş'a milli takım forması hediye etti.