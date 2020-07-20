Osmaniye'de 13 yaşındaki çocuk dedesinin tüfeğiyle oynarken kendisini vurdu

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki Aysima K., dedesinin av tüfeğiyle oynarken tüfeğin ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı Kızyusuflu köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, dedesinin av tüfeğiyle oynayan Aysima K., tüfeğin ateş alması sonucu başından yaralandı.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Aysima K.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.