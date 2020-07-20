Suudi Arabistan'da yolsuzlukları eleştiren gazeteci hapisten çıktıktan sonra Kovid-19'dan öldü

Suudi Arabistan'da yolsuzlukları eleştirdiği için 2 yıldan uzun süre hapis yattıktan sonra salıverilen gazeteci yazar Salih eş-Şayhi'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybettiği bildirildi.

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Riyad yönetimine yakın medya organlarında yer alan haberlere göre, gazeteci yazar Şayhi, Kovid-19 nedeniyle dün yaşamını yitirdi.

Şayhi'nin tutukluluğuna değinmeyen Suud yönetime yakın medya, gazetecinin "3 haftadır hastalıkla mücadele ettiğini" yazdı.

Arap basını ise 2018'de bir televizyon kanalında "Kraliyet Divanı'ndaki yolsuzluklara" dikkat çekmesi nedeniyle 5 yıl hapis cezası alan gazeteci Şayhi'nin, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine mayıs ayında serbest bırakıldığını belirtti.

Şayhi, salıverildikten sonra yoğun bakımda süren 2 aylık tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabı da Kraliyet Divanı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıldan fazla hapis yatan Şayhi'nin ölümünden Riyad yönetimini sorumlu tuttu.

Söz konusu hesaptan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan makamlarının, tutukluluğu sırasında Şayhi'ye yapılan fiziksel ve psikolojik işkencenin sorumluluğundan kaçmak için salıverdiği gün yüzüne çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'da yolsuzluklara karşı dik duruşu ve vatandaşların haklarını savunmasıyla öne çıkan gazeteci Şayhi, 2018'de katıldığı bir televizyon programında, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı temsil eden Karilyet Divanı'ndaki yolsuzluklara dikkati çekmişti.

Şayhi, söz konusu televizyon yayınının ardından "Kraliyet Divanı ve çalışanlarına hakaret" gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suudi Arabistan, Kral Selman ve oğlu Muhammed bin Selman'ın iktidara geldiği birkaç yıldan beri insan hakları ihlalleri ile sürekli gündemdeki yerini koruyor.