Kadıköy'de darp edilerek öldürüldü cesedini ev sahibi buldu

KADIKÖY'de 3 katlı binanın giriş dairesinde darp edilerek öldürülen kişinin cesedi, ev sahibi tarafından bulundu.

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Kadıköy'de darp edilen kişi kanlar içinde ev sahibi tarafından bulundu. İddiaya göre olayın yaşandığı eve dün gece saatlerinde 4 kişi geldi. Birlikte alkol alan kişiler arasında sabaha karşı çıkan kavganın ardından 2 kişi evden ayrıldı. Evin kiracısı ise bu sabah yüzü yaralı bir şekilde evden çıkarak sokakta yürürken, ev sahibi ile karşılaştı.

Açık olan daire kapısından bakınca...

Durumdan şüphelenen ev sahibi ise binaya gelerek daire kapısını çaldı. Kapının açık olduğunu fark eden ev sahibi içeri girdiğinde yerde bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Ev sahibi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, darp edilen ve boğazında kesici alet yarası bulunan 30'lu yaşlardaki kişinin üzerinde kimlik bulamazken şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.