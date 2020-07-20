ATV Müge Anlı canlı yayında vahşi cinayette itirafı geldi

ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul'dan Kars'a ev almak için giden ve 8 gündür kayıp olan anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ın katilinden cinayet itirafı geldi. Çifte cinayet itirafının ardından anne oğlun cesedi su kuyusundan çıkarıldı. Müge Anlı canlı yayında cinayetin ayrıntılarını açıkladı.