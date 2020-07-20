ATV Müge Anlı canlı yayında vahşi cinayette itirafı geldi
Müge Anlı canlı yayında Kars'a ev almak için giden Figen Karadağ (45) ve oğlu Mert Karadağ cinayetinde itiraf geldi.
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul'dan Kars'a ev almak için giden ve 8 gündür kayıp olan anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ın katilinden cinayet itirafı geldi. Çifte cinayet itirafının ardından anne oğlun cesedi su kuyusundan çıkarıldı. Müge Anlı canlı yayında cinayetin ayrıntılarını açıkladı.
İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 4 kişilik aileden kızı ve oğluyla kalan Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'dan 10 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyordu.
3 ay önce hayat arkadaşını da kaybeden Figen Karadağ (45) ve oğlu Mert Karadağ memleketi Kars'a giderek ev almak istedi.
Ev almak için gittikleri Kars'ta kayıplara karışan anne-oğuldan acı haber geldi. Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ tüfekle vurup su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı.