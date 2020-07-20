Çanakkale Kemalköy'deki orman yangını kontrol altında

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

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ÇANAKKALE merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14.20'de orman yangını çıktı.

Bölgeye sevk edilen 1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 130 söndürme işçisi ile yangına müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Bakan Pakdemirli'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Şükürler olsun can kaybı yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" açıklaması yaptı.

Anız ateşi ormana sıçradı

NTV yayınına katılan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Anızdan ormana atlaması işi biraz zorlaştırdı. Ancak kontrol altına alınacak gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı.