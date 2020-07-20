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Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı: Kıyama durma vakti

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı öncesinde hazırlanan videoyu, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti" mesajıyla paylaştı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

''86 yıllık hasret sona eriyor''
Erbaş mesajında, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor" ifadesini kullandı.

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