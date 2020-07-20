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Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı: Kıyama durma vakti
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı öncesinde hazırlanan videoyu, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti" mesajıyla paylaştı.Abone ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.
''86 yıllık hasret sona eriyor''
Erbaş mesajında, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor" ifadesini kullandı.
Şimdi #AyasofyaCamii'nde kıyama durma vakti.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 20, 2020
86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü #AyasofyaCamii yeniden ibadete açılıyor. pic.twitter.com/T9avIQiivI