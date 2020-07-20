Bakan Berat Albayrak'tan dikkat çeken Fatih sondaj gemisi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlamasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz."

Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık.

Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz:

Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz.#FatihKaradenizde https://t.co/WHIAn2PqLf — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 20, 2020

İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı

Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.