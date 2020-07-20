Altının gram fiyatında kritik seviye! 400,5 liradan işlem görüyor

Yükselişe geçen altının gram fiyatı 400,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 657 lira, cumhuriyet altını da 2.674 liradan satılıyor.

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Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 399,3 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından tekrar yükselişe geçen altının gram fiyatı, 400,5 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın 657 lira, cumhuriyet altını da 2.674 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.815 dolar seviyesinde bulunuyor.

"Gram altında 395-405 lira bandı izlenecek"

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.