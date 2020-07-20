Cumhurbaşkanı Erdoğan istemedi! İşte Ayasofya'nın halıları

"Yüzde 100 yün bir halı" diyen Özkul, "Kanserojen olmayan bir boya kullanılıyor. Açık renkler tarihi mekanlarda biraz hafif kalıyor. Böyle bir koyu rengin olması bir asalet getirdiğine inanıyorum. İçeride de koyu yeşil sütunlar ve duvarlar var. Mekana güzel bir uyum sağlayacağını tahmin ediyorum. Şu anda 8 saf kadar döşendi. Döşeme devam ediyor. Halının döşemesi açılışa ancak yetişecek. 75 kişilik personelimiz çalışıyor. İçeride de 8 kişilik bir ekip var. Osmanlı dönemi 17. Asır Rumi diye sanat dilinde geçiyor. Klasik bir motif. Renk olarak 4 renk var. Ördek başı yeşilin tonları var. Açıktan koyuya doğru gidiyor. En koyu tonu kontürlerde kullanılmış. En açık rengi de Rumilerin iç kısımlarında kullanılmış. Uzaktan bakıldığında hiç desen yokmuş gibi, üzerine yaklaşıldığında görülüyor. Saf çizgileri 125 cm aralıklarla döşeniyor" diye konuştu.