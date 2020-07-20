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HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik partisinden ihraç edildi

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Tuma Çelik, cinsel taciz iddiaları nedeniyle partisinden ihraç edildi.

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HDP'li vekil Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik'in toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in partiden istifa ettiği bildirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı TBMM’ye gönderdi.

HDP'den ihraç edildi
Fezlekesi TBMM’ye ulaşan Tuma Çelik, iftiraya uğradığını ve iddianın asılsız olduğunu savundu. Çelik, bugün partisinden ayrıldı. Tecavüz ile suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden ihraç edildi.

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