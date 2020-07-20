Bolu'da şizofreni hastası anne bebeğini balkondan atıp intihar etti
BOLU'da, şizofreni hastası kadının 10 aylık bebeği Yaprak’ı 5’inci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attıktan sonra intihar ettiği belirlendi. Songül C.’nin, 2 çocuğunun doğumunun ardından psikolojik sorunlar yaşadığı, bu nedenle tedavi gördüğü, iyileştiği düşünülerek bebeğiyle yalnız kalmasında sakınca görülmediği ortaya çıktı.
7 yıllık evli Mehmet ve Songül C. çiftinin çocukları Yaprak, 4 ay önce Mudurnu ilçesinde oturdukları evin 2'nci katından düştü. Düşme olayında anne Songül C.’nin çocuğu pencerenin yanına oturttuğu ve bebeğin bu nedenle düştüğü ortaya çıktı. Yaprak, 4 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde kaldı.
İlk çocuğunu dünyaya getirdikten sonra yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gören Songül C.’nin Yaprak’ı doğurduktan sonra da yine psikolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.
Anne, akrabaları tarafından bu nedenle Yaprak bebeğin tedavisi süresince çocuğunun yanına yaklaştırılmadı. Tedavi süresince çocukla Mudurnu'da esnaflık yapan baba Mehmet C. ve akrabaları ilgilendi. Songül C. ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 ay boyunca tedavi gördü. Anneye şizofreni tanısı kondu. Anne, çeşitli ilaç tedavilerinin ardından hastaneden taburcu oldu. Ancak ilaç kullanmaya devam ettiği öğrenildi.
Hastanede tedavisi tamamlanan Yaprak bebek önceki gün taburcu oldu. Çift, evleri Mudurnu ilçesinde olduğu için Bolu kent merkezinde bulunan bir akrabaları olan İbrahim K.'nin evinde kaldı. Çift ve İbrahim K. ile ailesi balkonda oturduğu sırada, anne Songül C. odada uyuyan çocuğunun yanına gitmek istediğini söyleyerek yanlarından ayrıldı.