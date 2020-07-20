Bolu'da şizofreni hastası anne bebeğini balkondan atıp intihar etti

Anne, akrabaları tarafından bu nedenle Yaprak bebeğin tedavisi süresince çocuğunun yanına yaklaştırılmadı. Tedavi süresince çocukla Mudurnu'da esnaflık yapan baba Mehmet C. ve akrabaları ilgilendi. Songül C. ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 ay boyunca tedavi gördü. Anneye şizofreni tanısı kondu. Anne, çeşitli ilaç tedavilerinin ardından hastaneden taburcu oldu. Ancak ilaç kullanmaya devam ettiği öğrenildi.